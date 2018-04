Quel adversaire pour l'OM ?

Qui affrontera l'OM en demi-finales de la Ligue Europa ? Qualifié brillamment pour le dernier carré après sa victoire face à Leipzig (5-2, défaite 1-0 à l'aller), le club phocéen connaît désormais ses trois adversaires potentiels. Les hommes de Rudi Garcia pourraient notamment faire face à un gros poisson de la scène continentale, à savoir l'Atletico Madrid. Une semaine après avoir dominé le Sporting (2-0), Antoine Griezmann et ses coéquipiers se sont inclinés dans la capitale portugaise ce jeudi (1-0), lors d'un match fermé, disputé sous une pluie battante. Le Portugais Fredy Montero a été le seul buteur de la rencontre (28e). Double vainqueur de la compétition (en 2010 et 2012), l'Atletico est l'équipe à battre de ces demi-finales.

Les Phocéens pourraient également être confrontés à Arsenal. Les Gunners avaient presque assuré leur qualification au match aller avec une victoire 4-1 à l'Emirates face au CSKA Moscou. Le club moscovite a cru un temps pouvoir refaire son retard, grâce aux buts inscrits par Fedor Chalov (39e) et Kirill Nababkin (50e), mais Danny Welbeck (75e) et Aaron Ramsey (90e+2) ont douché les espoirs russes. Les Gunners atteignent les demi-finales d'une compétition européenne pour la première fois depuis neuf ans et leur défaite dans le dernier carré de la Ligue des champions face à Manchester United lors de l'exercice 2008-2009.

Le dernier invité de ces demi-finales est une surprise: le Red Bull Salzbourg. Le club autrichien a réussi à éliminer la Lazio. Vainqueurs 4-2 à l'aller, les hommes de Simone Inzaghi ont craqué à la Red Bull Arena (4-1). Si Ciro Immobile avait ouvert le score pour le club italien (55e), les joueurs de Salzbourg ont rapidement égalisé grâce à Munas Dabbur (56e), avant de marquer trois nouveaux buts en six minutes ! C'est Amadou Haidara (72e), Hwang Hee-chan (74e) et Stefan Lainer (76e), qui ont permis au club autrichien de l'emporter. Un adversaire potentiel que l'OM ne devra pas sous-estimer. Le tirage au sort est prévu vendredi à 13h.