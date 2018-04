OM: Un nouveau record d'affluence battu !

Deux semaines après le match de feu face à Salzbourg (5-2), qui avait déjà permis d'établir un nouveau record d'affluence au Vélodrome, c'est dans une nouvelle ambiance assez indescriptible que l'Olympique de Marseille accueille le FC Salzbourg ce jeudi, devant une nouvelle chambrée inédite.

Ils avaient été 61 882 spectateurs à chavirer de bonheur au tour précédent, ils sont pour cette demi-finale aller de Ligue Europa face aux Autrichiens... 62 312 à garnir les tribunes de l'enceinte phocéenne. A titre de comparaison, et s'il fallait se convaincre que la passion européenne de l'OM enflamme de nouveau les coeurs marseillais, ils étaient seulement... 23 865 courageux pour assister au triste nul (0-0) entre les deux équipes, opposées en phase de poules, en décembre dernier.

Au milieu de cette chambrée record, on retrouve un Frank McCourt, le propriétaire américaine du club phocéen, sans doute aux anges face à un tel spectacle, mais aussi un certain... Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise et député de la 4e circonscription de Marseille, qui profite des vacances parlementaires pour fréquenter le Vélodrome pour la première fois ! "Quand on est à Marseille, il y a la religion de l'OM, donc je ne sais pas ni qui, ni quoi rencontre l'OM, mais je suis d'accord avec l'OM, voilà !", déclarait l'homme politique il y a de cela quelques semaines.