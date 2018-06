OM: Trois supporters en garde à vue

Trois membres d’un groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, le Commando Ultra ’84, ont été arrêtés par la police lundi matin, chez eux, puis placés en garde à vue. Le président Christophe Bourguignon et deux de ses fidèles sont soupçonnés « d’avoir organisé l’introduction de fumigènes, le 16 mai dernier à Lyon, lors de la finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético de Madrid (défaite 3-0 des Phocéens, N.D.L.R.)», révèle ce mardi soir France Bleu Provence. Ils nient les faits et ont été remis en liberté, mais l’enquête se poursuit.

