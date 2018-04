OM-Thauvin: ''On voulait marquer l’histoire''

Florian Thauvin était évidemment aux anges après la qualification de l’OM en demi-finales de la Ligue Europa au terme d’une victoire 5-2 contre Leipzig, jeudi soir.

"C’était une soirée incroyable. On voulait marquer l’histoire. Avant le match, on s’était dit qu’il fallait le faire. 14 ans après (un précédent dernier carré européen, NDLR), ce n’est pas rien, ça fait beaucoup d’années. On avait à cœur de mettre l’OM à sa place, c’est ce qu’on est en train de faire. On a tout donné, on a été des guerriers sur le terrain", a-t-il lancé sur beIN SPORTS.

L’ailier, de retour à la compétition, a notamment inscrit le 3e but de son équipe.