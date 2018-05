OM: Tapie a apprécié la "très, très belle leçon"

Bernard Tapie continue de lutter contre la maladie, un cancer de l'estomac, mais n'en reste pas moins très attentif aux résultats de son ancien club, l'Olympique de Marseille, qu'il avait notamment mené à la victoire en Ligue des champions en 1993. L'homme d'affaires a ainsi beaucoup apprécié la qualification des Ciel et Blanc pour la finale de la Ligue Europa jeudi soir.

"Quand on les voit sortir de je ne sais où pour arriver à se qualifier avec un but marqué par le défenseur, ça veut dire que tout le monde y a cru jusqu’à la dernière seconde, explique-t-il sur les ondes de RTL. C’est vraiment une très, très belle leçon, et surtout franchement on était convaincu au bout de très peu de temps que ça serait très difficile, donc on a inversé le pronostic".