OM: Rolando vers un forfait à Leipzig

Déjà privé de Steve Mandanda, Florian Thauvin et Adil Rami, l'Olympique de Marseille devrait également être contraint de se passer des services de Rolando jeudi soir, à Leizpig, en quart de finale aller de Ligue Europa. Absent de l'entraînement mardi, le défenseur central portugais n'a pas non plus pu participer à la séance programmée ce mercredi en fin de matinée du côté du centre Robert Louis-Dreyfus.

En revanche, Hiroki Sakai semble remis de son problème aux fessiers puisqu'il a réussi à se joindre au reste du groupe sous les ordres du staff technique et de Rudi Garcia.