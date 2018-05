OM-Rami: "Contre eux, il faut balancer des chandelles"

C’est un Adil Rami forcément dépité qui s’est exprimé sitôt la fin du match, marqué par la leçon de froid réalisme de l’Atlético Madrid, impitoyable avec l’OM et large vainqueur de sa troisième Ligue Europa.

Fier du parcours des Marseillais, l’ancien Lillois a regretté le manque d’expérience des Phocéens. "L'expérience qui nous a manqué ce soir, c'est de savoir que contre cette équipe-là il ne faut pas jouer au ballon, a expliqué l’international tricolore au micro de beIN SPORTS. Il faut balancer, mettre des chandelles, aller au deuxième ballon, parce que c'est quand on essaye de jouer et qu'on le perd qu'on se met en danger. On l'a bien vu avec un fantastique Antoine Griezmann qui fait la différence."