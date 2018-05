OM: Pelé encore titulaire à Salzbourg

Steve Mandanda a pris l'avion avec le groupe phocéen pour la demi-finale retour de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et Salzbourg. De quoi laisser espérer un temps un retour de blessure plus tôt que prévu dans la cage marseillaise. De passage devant la presse mercredi, Rudi Garcia a prévenu: l'international français ne sera pas titulaire en Autriche. "Yohann Pelé gardera les buts car Steve n'est pas prêt, il est encore un peu juste. Pour le reste, j'ai l'équipe en tête", a indiqué l'entraîneur olympien, qui a encensé l'ancien Manceau au passage. "Yohann est bien. Il est au mieux de sa forme et c'est un atout supplémentaire pour nous".