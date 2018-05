OM: Payet ne regrette pas d'avoir joué

Dimitri Payet a tué dans l'oeuf les rumeurs d'un mécontentement de sa part après sa titularisation et sa blessure en finale de la Ligue Europa mercredi. Sur son compte Instagram, le capitaine phocéen a ainsi expliqué: "L'OM est dans mon cœur et s'il faut le refaire demain, après demain, dans 6 mois, dans 1 an, je le referai sans me poser la moindre question. Je le répète, j’aime ce club et je suis près à faire des sacrifices pour lui si cela peut le faire grandir encore. J’étais parfaitement au courant des risques que je prenais et j’en assume entièrement les conséquences".

La conséquence majeure, c'est évidemment son absence de la liste des 23 Bleus pour la Coupe du monde en Russie, potentiellement liée à cette blessure. Payet a tenu à affirmer son total soutien au groupe de Didier Deschamps. "C'est vrai que l'équipe de France est au-dessus de tout quand on est footballeur professionnel. Je suis et serai le premier supporter des des Bleus pour cette Coupe du monde".