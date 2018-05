OM-Payet: "L'Atlético a certainement quelques faiblesses"

L'Olympique de Marseille disputera le 16 mai prochain la finale de la Ligue Europa à Lyon, contre l'Atlético de Madrid. Face à ce cador de Liga, les chances phocéennes apparaissent évidemment réduites, mais Dimitri Payet veut néanmoins y croire. "Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. L'Atlético a certainement quelques petites faiblesses, pas beaucoup, mais ils doivent en avoir, a déclaré le milieu de terrain offensif devant les caméras du Phocéen jeudi soir.

A nous de faire en sorte de bien les étudier, et d'essayer d'exploiter ça au maximum. On a 90 minutes, voire 120, voire les tirs au but pour remporter cette finale. On est dans la peau de l'outsider, c'est clair, mais on doit tout donner pour tenter de la remporter".