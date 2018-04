OM: Payet élu joueur de la semaine

Auteur de deux passes décisives contre Salzburg (2-0), Dimitri Payet a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue Europa par l'UEFA. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui servi Florian Thauvin et Clinton N'Jie jeudi dernier, n'est pas le seul Phocéen à intégrer le onze de ces demi-finales aller. Yohann Pelé, Jordan Amavi, Adil Rami et Florian Thauvin ont également été distingués, en compagnie notamment des deux attaquants français Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette, buteurs dans des camps différents lors de l'autre rencontre du dernier carré entre l'Atletico Madrid et Arsenal.

