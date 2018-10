OM-Payet: "C'est plutôt positif"

L'Olympique de Marseille a été contraint au partage des points (2-2), jeudi en Ligue Europa sur la pelouse de l'Apollon Limassol après avoir mené de deux buts. Malgré ce scénario contraire, Dimitri Payet, auteur d'un très joli but, a préféré positiver à l'issue de la rencontre.

"C'est un scénario cruel, mais on a montré un autre visage qui nous correspond plus. On est encore un peu malade, c'est bien joué de leur part, même si on aurait pu éviter le deuxième but. C'est plutôt positif malgré le résultat. Sur le premier but, il marque sur une frappe venue d’ailleurs, ça nous plombe un peu. Dimanche à Lille (défaite 0-3), on manquait d'envie, de niaque, de rigueur. On a eu tout ça ce soir (jeudi), mais il nous en manque un peu pour tenir le résultat. On a utilisé nos jokers. Il faudra faire un parcours parfait pour se qualifier. On aime cette compétition et on va s'en donner les moyens", a ainsi confié le capitaine phocéen.

Avec un petit point, les hommes de Rudi Garcia ont cinq longueurs de retard sur le leader Francfort, qui a corrigé la Lazio (4-1). Le club romain est à deux points.