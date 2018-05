OM: Ocampos se voit "soulever la coupe"

Lucas Ocampos sera vraisemblablement titulaire, mercredi, lors de la finale de la Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid. L'Argentin, très apprécié par les supporters pour sa combativité, a évoqué ce rendez-vous au cours d'un entretien avec le JDD. "Chaque minute du match défile dans ma tête, chaque duel à venir contre mes adversaires directs. J’ai commencé à étudier Godín et Juanfran, car l’un des deux jouera dans ma zone. D’ici mercredi, je ne ferai pas de cauchemar avec Godín, mais j’espère que lui va en faire avec moi. À la fin, je me vois soulever la coupe". L'Argentin a également expliqué qu'il se contentera de n'importe quel but, "même de la fesse", lui qui a, il est vrai, trouvé le chemin des filets de façon parfois peu académique cette saison avec l'OM.