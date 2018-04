OM: Mauvaise nouvelle pour Bouna Sarr

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée côté marseillais. Si l’OM a signé un succès mémorable face à Leipzig et a décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa, le club phocéen a vu son infirmerie accueillir un nouveau joueur.

Auteur du deuxième but et particulièrement à son aise dans son couloir droit, Bouna Sarr a en effet été contraint de laisser sa place avant même la demi-heure de jeu, victime d’une blessure à l’épaule. "Il souffre d’une luxation de l'épaule. On fera des examens demain. On espère que ce ne sera pas trop long", a expliqué le Rudi Garcia à notre micro à l’issue de la rencontre.