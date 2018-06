OM-Mandanda: ''Si Frank ne loupe pas son contrôle…''

À qui la faute ? À Steve Mandanda ou à André-Frank Zambo Anguissa ? Les deux joueurs de l’Olympique de Marseille sont sur le premier but de l’Atlético de Madrid, signé Antoine Griezmann, en finale de la Ligue Europa le 16 mai dernier à Lyon (défaite 3-0). « Sincèrement, je ne la regrette pas, a confié Mandanda à La Provence, ferme. Après, c’est toujours pareil : il y en a qui parlent et jugent. Dans la saison, je l’ai fait plein de fois. Malheureusement, Frank a manqué son contrôle. S’il ne le loupe pas, ça passe ; si je la mets loin, OK. S’il y a besoin de trouver un coupable, pas de problème, je suis prêt à endosser la responsabilité. J’assume toujours quand il le faut. Quand je fais une connerie, je le dis. Je suis au-dessus de tout ça, mais c’est dommage qu’on cherche à tout prix un coupable. On perd ce match, j’aurais pu jouer long ou relancer très bien comme je l’ai fait. Si Frank la ressort, on repart. Ce sont des faits de jeu, c’est le foot. Malheureusement, celui-ci arrive au mauvais moment pour nous. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas changer. »