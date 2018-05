OM: L'hommage de Payet à Pelé

Si l'Olympique de Marseille est parvenu jeudi soir à se qualifier en finale de Ligue Europa au détriment du RB Salzbourg (2-0, 2-1), les joueurs de Rudi Garcia savent ce qu'ils doivent à Yohann Pelé, auteur d'interventions décisives à l'aller comme au retour.

"On a la chance d'avoir deux très grands gardiens, estime Dimitri Payet au sujet de Steve Mandanda et de sa doublure. Yohann nous garde dans la partie à 2-0. On l'a dit, le coach l'a dit, on a la chance d'avoir deux grands gardiens qui peuvent nous faire gagner des matches, ça a été le cas avec Yohann jeudi soir, donc coup de chapeau à lui".