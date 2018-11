OM: Le pire est à venir face à Limassol

L’Olympique de Marseille pourrait bien battre un record lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa. D’ores et déjà éliminé après trois défaites et un match nul lors de ses quatre premiers matches, l’OM affrontera l’Apollon Limassol et le Stade Vélodrome pourrait sonner désespérément vide.

Alors que la billetterie ouvre ce vendredi, la plus faible affluence de ce siècle remonte à l’an passé et à un match de… Ligue Europa face à Konyaspor pour lequel seulement 8 649 spectateurs avaient fait le déplacement.