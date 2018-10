Déjà tendue depuis la veille, l’ambiance sera vraiment électrique jeudi soir au Vélodrome (21h), lors du match de Ligue Europa entre l’OM et la Lazio Rome. Selon RMC Sport, des échauffourées entre un groupe de 250 supporters marseillais et des CRS ont éclaté aux abords du stade, deux heures et demie avant le coup d’envoi, et deux individus auraient été interpellés. Des projectiles ont également été jetés sur le bus de l’équipe italienne.