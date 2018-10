OM: La compo probable face à la Lazio

Avec un seul point après les deux premières journées, l’Olympique de Marseille, finaliste e de la dernière édition de la Ligue Europa, est en fâcheuse posture dans son groupe H. L'OM est donc dans l’obligation de l’emporter face à la Lazio ce jeudi mais devra faire sans Florian Thauvin, toujours en délicatesse avec son talon.

Malgré l’imminence du Clasico, dimanche, Rudi Garcia ne devrait pas ménager ses troupes. Adil Rami devrait ainsi être aligné en charnière centrale aux côtés de Caleta-Car, avec Bouna Sarr et Jordan Amavi dans les couloirs, et Luiz Gustavo et Kevin Strootman devraient être reconduits au milieu de terrain avec Maxime Lopez plus sûrement que Morgan Sanson.

Aux avant-postes, Kostas Mitroglou devrait être préféré à Valère Germain et Lucas Ocampos, de retour de suspension, est attendu dans le couloir gauche, de même que Dimitri Payet côté droit.

La compo probable: Mandanda - Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman, Gustavo - Payet, Mitroglou, Ocampos.