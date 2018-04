OM: Kamara raconte sa première

Utilisé milieu défensif ou latéral depuis le début de la saison, Boubacar Kamara (18 ans) a débuté pour la première fois en défense centrale, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa de l’OM à Leipzig (1-0), jeudi soir. Une bonne expérience malgré la défaite.

"Franchement, je ne savais même pas que j'allais jouer, j'avais vaguement regardé sur les réseaux. Je me suis préparé comme d'habitude, en étant serein et sérieux. Je ne me suis pas fait le match dans ma tête. Je me suis concentré. C’était ma première, même si c’est mon poste de formation", a lancé l’international U20 devant la caméra du Phoceen.fr.

Le jeune formé au club a été "mis à l’aise" par Luiz Gustavu, qui a reculé en charnière centrale en l’absence d’Adil Rami et Rolando.