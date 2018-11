OM-Gustavo: "Un moment difficile"

Battu sur la pelouse de la Lazio Rome (1-2), jeudi soir, l’OM ne verra pas les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Une énorme déception pour Luiz Gustavo et les Marseillais, finalistes de la compétition la saison dernière, qui traversent également une mauvaise passe en championnat.

"On a besoin de défendre tous ensemble pour être efficace, a réagi le milieu de terrain brésilien sur RMC Sport, après la rencontre. C'est un moment difficile où on a besoin de rester ensemble. On doit montrer notre caractère et notre force pour changer cette situation."