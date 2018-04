OM-Garcia: "Nous ne sommes pas qualifiés"

Rudi Garcia appelle à la prudence après la victoire décrochée par l'Olympique de Marseille face au Red Bull Salzbourg (2-0), jeudi soir, en demi-finale aller de Ligue Europa.

"Nous ne sommes pas qualifiés, estime le coach phocéen. Nous ne sommes qu'à la moitié. On a fait un bon résultat, un match sérieux, solide, intelligent aussi. Nous n'avons pas laissé cette équipe autrichienne marquer. C'est plutôt bien, mais nous n'avons fait que la moitié du parcours. Il faudra aller marquer à Salzbourg et on ira pour gagner à Salzbourg pour rejoindre la finale".