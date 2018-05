OM-Garcia: "Le n°1, c’est Mandanda"

A peine de retour de blessure, Steve Mandanda sera bel et bien titulaire mercredi soir à Lyon lors de la finale de Ligue Europa entre l’OM et l’Altetico Madrid. Bien que méritant après son intérim quasi parfait dans le but marseillais – sur la scène européenne notamment - Yohann Pelé de fait va reprendre son rôle de doublure.

"On a un n°1 et un n°2, je l’ai toujours dit. Quand le n°1 est disponible - Steve en l'occurrence - c’est lui qui joue, je n’ai aucun problème avec ça, dixit Rudi Garcia ce mardi soir en conférence de presse. On a la chance d’avoir deux grands gardiens dans notre effectif, c’est ce qui me permet de dormir tranquille. Ça n’enlève rien à Yohann, qui a assuré un intérim fabuleux."