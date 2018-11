OM: Garcia innove à Rome

Rudi Garcia avait promis des choix forts, l’entraîneur de Marseille innove chez la Lazio Rome, ce jeudi en Ligue Europa. Le coach de l'OM utilise un schéma en 5-4-1 avec Clinton Njie en pointe.

Lucas Ocampos et Hiroki Sakai sont les joueurs de couloir. Luis Gustavo est capitaine, placé en défense centrale entre Duje Caleta-Car et Adil Rami. Maxime Lopez et Florian Thauvin sont titulaires. Comme prévu, Yohann Pelé garde la cage phocéenne.