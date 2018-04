Mitroglou veut "gagner des titres" à Marseille

Lorsqu'ils avaient officialisé sa signature à la fin du mois d'août dernier, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud espéraient forcément que l'Olympique de Marseille avait bel et bien mis la main sur le buteur de talent, qui avait été promis aux supporters. Huit mois plus tard, force est de constater que les 15 M€ investis auprès du Benfica de Lisbonne sur Konstantinos Mitroglou n'ont pas été rentabilisés. Entre des pépins physiques à répétition et des prestations pour le moins discutables, les quelques buts du Grec ne lui permettent pas de retirer une quelconque gloire de ses performances.

"J'en veux plus, je ne suis jamais satisfait"

Ainsi, il n'a pas encore marqué en Ligue Europa, et n'a planté que cinq banderilles en Ligue 1, pour 15 rencontres et seulement 7 titularisations. Logiquement, Konstantinos Mitroglou veut donc faire bien mieux. "Je veux donner plus aux supporters, marquer plus de buts. Je sais que si je continue à me battre et à travailler, les buts vont venir, explique-t-il dans les colonnes de L'Equipe. Je sais que je peux marquer des buts, mais je suis le premier à me dire que je dois prouver. J'en veux plus, je ne suis jamais satisfait". Et ça tombe plutôt bien, car son avenir sur le Vieux Port semble s'écrire en pointillés, tant ses premiers mois sont apparus compliqués. On imagine aisément que la direction du club n'hésiterait pas un instant à le transférer, si une offre intéressante devait être transmise.

"Il n'a pas été question une seule seconde que je parte"

Mais ne comptez pas sur l'ancien joueur de l'Olympiakos pour envisager un départ. "Moi je suis heureux ici, je crois que les gens sont contents. J'ai encore trois années de contrat, je veux gagner des titres ici, j'aime la ville et il n'est pas question de revenir en arrière", certifie-t-il. Konstantinos Mitroglou ne semble même pas au courant que des rumeurs le concernant avaient circulé en janvier. "Il n'a pas été question une seule seconde que je parte", assure l'international grec. Et le discours officiel de la direction olympienne n'a il est vrai jamais dérogé à cette version...