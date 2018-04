Marseille retrouve des forces avant Leipzig

Pour l’Olympique de Marseille, chaque match s’apparente à une finale désormais. A la lutte avec l’Olympique Lyonnais dans la course à la si précieuse troisième place, l’OM, descendu du podium après son match nul face à Montpellier (0-0), dimanche, n’a plus le droit à l’erreur en Ligue 1. Et il en est évidement de même en Ligue Europa où les Phocéens, défaits 1-0 lors du match aller des quarts de Ligue Europa à Leipzig, tenteront d'inverser la tendance face au vice-champion d’Allemagne.

La tâche s’annonce rude mais les troupes de Rudi Garcia, privées de Steve Mandanda, Adil Rami, Rolando et Florian Thauvin depuis huit jours, devraient enregistrer quelques retours bienvenus. Si l’absence de Steve Mandanda, sur le flanc jusque début mai, est acquise et si Adil Rami, blessé au mollet, semble encore trop juste, Rolando pourrait en revanche être de la partie, jeudi, à en croire L’Equipe.

L’international portugais n’est pas encore débarrassé de ses douleurs au tendon d’Achille, mais le Cap-Verdien de naissance est habitué à jouer avec et semble pouvoir tenir sa place. Une aubaine pour Rudi Garcia. En l'absence des deux habituels titulaires, Luiz Gustavo et Boubacar Kamara s’en sont très bien sortis en charnière centrale, mais le milieu de terrain brésilien a clairement manqué dans l’entre-jeu.

Leipzig giflé en championnat

Autre retour attendu, celui de Florian Thauvin, sur le flanc depuis la trêve internationale en raison d’une douleur aux ischio-jambiers. S’il se sentait trop juste pour faire sa rentrée à l’occasion du match face à Montpellier, au grand désarroi de son entraîneur, l’ancien Bastiais sera sur pied pour la réception de Leipzig. Reste désormais à savoir s’il pourra débuter la rencontre ou devra se contenter d’un rôle de joker de luxe.

Et s’il y a du mieux chez les Marseillais, il en est tout autrement chez leurs adversaires. Leipzig jouait en effet ce lundi et a pris l’eau face au Bayer Leverkusen, s’inclinant lourdement à domicile (4-1). Une défaite qui coûte cher dans la course à la Ligue des champions, Leipzig ne pointant plus qu’à la sixième place, à deux points du Bayer, quatrième et dernier qualifié pour la C1. Et le club de la Saxe y a également laissé des plumes, Naby Keita, victime d’un choc avec le gardien adverse, ayant dû céder sa place à l’entame du dernier quart d’heure. "Naby Keita souffre d’une contusion à la mais ça ne devrait pas affecter ses chances de jouer jeudi", a toutefois tenu à faire savoir le club.