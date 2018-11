Luiz Gustavo: "On n'est pas au niveau "

Parmi les rares habituels titulaires alignés sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, Luiz Gustavo a dû regretter de ne pas avoir été mis au repos comme ses comparses. En premier lieu parce que l’Olympique de Marseille a vécu un nouveau calvaire en Allemagne, s’inclinant cette fois 4-0 au terme d’une prestation calamiteuse. Mais le Brésilien a également inscrit un but contre son camp digne d'un bêtisier de Noël, l’ancien du Bayern Munich trompant Yohann Pelé d’une passe en retrait mal assurée.

Une bévue que le milieu phocéen a tenté d’expliquer à l’issue de la rencontre, assumant la responsabilité de ce csc malgré un Yohann Pelé pas exempt de tout reproche. "C'est ma faute. Je contrôle le ballon, j'essaie de la donner au gardien, mais c'est ma faute, a-t-il ainsi expliqué au micro de RMC Sport. Après le deuxième but, c'était plus difficile."

Mais pour Luiz Gustavo, ce but gag ne doit pas faire oublier l’essentiel: l’Olympique de Marseille n’a pas le niveau. "On a besoin de bosser, de progresser, de lever la tête, de reprendre confiance. On a besoin de rester ensemble. Si on reste ensemble, on fera un autre match dimanche en championnat. Cette saison, on n'est pas au niveau européen. C'est la vérité, a-t-il déploré. En championnat, on peut gagner des matches. En Europe c'était vraiment difficile. C'est fini, c'est passé. On va se concentrer sur la Ligue 1 et les coupes nationales." Charge aux Olympiens de montrer un autre visage, dimanche, face à Reims.