L'OM tient sa finale !

Que ce fut dur ! Après son éclatante qualification en quarts de finale contre Leipzig (victoire 5-2 au match retour au Vélodrome), l'Olympique de Marseille a éliminé le Red Bull Salzbourg dans une extrême douleur, après une défaite en prolongation au retour en Autriche (2-1, a.p.). L'OM a perdu cette seconde manche, l'OM n'a pas fait un grand match, mais qu'importe. L'immense essentiel est acquis, cette cinquième finale européenne dans l'histoire du club, la première depuis 2004.

Ce sera le 16 mai prochain, à Lyon, comme les supporters marseillais en rêvaient, face à l'Atlético Madrid. Et il faudra sans doute proposer un autre visage que celui entrevu ce jeudi soir, à Salzbourg, où l'OM, après une première mi-temps fermée, conclue sur un 0-0 et un ennui qui lui allait très bien, a commencé à tanguer, à trembler, au retour des vestiaires. Le détonateur ? Amadou Haidara, ce prometteur milieu de terrain malien, auteur d'un formidable raid solitaire (1-0, 53e), qui a réveillé Salzbourg. Moins d'un quart-d'heure plus tard, c'est la défense marseillaise qui a craqué, avec un déviation malheureuse de Bouna Sarr sur une frappe de Schlager (2-0, 65e).

Parade décisive de Pelé

C'est à ce moment-là que l'on s'est souvenu que Salzbourg avait réussi un come-back de folie au tour précédent contre la Lazio (2-4, 4-1), et que les champions d'Autriche sont invaincus depuis 10 matches en Coupe d'Europe dans leur stade, depuis 38 matches toutes compétitions confondues. L'OM, en manque de maîtrise, a eu le tort de ne pas se mettre à l'abri sur ses quelques occasions, c'est certain, comme sur ce une deux Payet-Germain mal conclu par l'ancien Monégasque (49e), ou sur cette tête lobée de Thauvin venue mourir sur le sommet de la barre transversale (87e).

Tout s'est joué en prolongation, donc, où tout aurait pu basculer dans le mauvais sens pour l'OM sans cette parade extraordinaire de Pelé sur une tête de Caleta-Car (99e), mais où ce sont les décisions de l'arbitre, M. Karasev, qui ont fait pencher la balance en faveur des Phocéens. Longtemps, ce sont les Marseillais qui se sont senti lésés, à cause de la position de hors-jeu d'un attaquant de Salzbourg sur le deuxième but, ou surtout de cette main de Caleta-Car sur un centre de Thauvin (87e), non sanctionnée d'un penalty.

Mais c'est d'un corner inexistant, accordé à l'OM sur un tir de Zambo Anguissa contré par Ocampos, que viendra la lumière pour les Phocéens. Avec un héros improbable, Rolando, entré un peu plus tôt pour permettre à Luiz Gustavo de retrouver sa place au milieu et venu placer une reprise du droit tout en finesse sur le corner de Payet (2-1, 116e). Le Brésilien pouvait exulter, et partager son bonheur avec les 1 500 supporters de l'OM qui ont fait le déplacement en Autriche. Prochaine destination: Lyon !