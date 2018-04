L'OM sans défense

L’Olympique de Marseille peut-il tout perdre ? Vainqueurs à Dijon (1-3), samedi, les Phocéens comptent certes toujours deux points d’avance sur l’Olympique Lyonnais dans la course à la troisième place en Ligue 1 et s’apprêtent à disputer leur quart de finale de la Ligue Europa. Mais le succès remporté en Bourgogne a tout d’une victoire à la Pyrrhus. La faute aux blessures ramenées de Cote d’Or, Steve Mandanda, Adil Rami et Rolando ayant terminé la rencontre à l’infirmerie.

Des blessures qui s’ajoutent à celle de Florian Thauvin et qui vont obliger Rudi Garcia à changer ses plans en défense centrale. Si Rolando peut espérer être rétabli pour la première manche face à Leipzig, Adil Rami, sur le flanc pour dix à quinze jours en raison d’une déchirure au mollet, devrait manquer les deux confrontations face aux Allemands. "Je suis dans la merde", avait lancé l’ancien Lillois au sortir du match. Un constat qui vaut pour l’OM.

Transparent face au PSG

Pour le remplacer, la solution la plus naturelle serait sans doute de faire appel à Aymen Abdennour, débarqué l’été dernier pour faire la paire avec l’international tricolore mais finalement incapable de déboulonner Rolando. L’ancien Monégasque ne semble plus faire partie des plans de Rudi Garcia. Présent dans le groupe, le Tunisien n’était d’ailleurs même pas sur la feuille de match à Dijon.

Et ses dernières sorties, notamment face au PSG en Coupe de France, n’expliquent sans doute pas tout. Une des clauses de son prêt justifie vraisemblablement plus sûrement le nouveau statut d’Aymen Abdennour à Marseille. Prêté par le FC Valence, le défenseur olympien verra en effet son prêt renouvelé automatiquement s’il dispute 15 matches durant la saison. Le n°13 phocéen en est actuellement à 13 et Rudi Garcia n’a donc plus qu’un joker à utiliser d’ici la fin de la saison. De quoi l’inciter à utiliser plus sûrement Grégory Sertic ou Boubacar Kamara lors des prochaines échéances...