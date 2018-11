Les Romains ont marqué par Parolo (45e+1) et Joaquin Correa (55e), Florian Thauvin a réduit l'écart (60e). L'Eintracht Francfort, victorieux sur la pelouse de l'Apollon Limassol (2-3) avec un but de Haller, est premier du groupe H avec 12 points, soit trois de plus que la Lazio. L'OM et Limassol restent bloqués à un petit point.