Avec de nombreux cadres au repos, l’OM, déjà éliminé de la Ligue Europa, s’est lourdement incliné sur le terrain de Francfort (4-0), jeudi soir, lors de la 5e journée.

Luka Jovic s’est offert un doublé pour l'Eintracht (2e et 67e), alors que Luiz Gustavo, d’une passe trop appuyée vers Yohann Pelé, et Bouna Sarr ont tous deux marqué contre leur camp (17e et 62e).

La formation de Rudi Garcia, dernière du groupe H, recevra Limassol et aura l’occasion de finir 3e.