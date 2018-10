L'OM a bien gâché !

Après avoir encaissé onze buts sur ses quatre derniers matches, l’OM espérait bien l’emporter jeudi soir sur la pelouse de l’Apollon Limassol, deux semaines après son revers inaugural face à Francfort dans un Vélodrome à huis-clos, et réussir à garder sa cage inviolée pour cette deuxième rencontre de Ligue Europa, dans un stade quasiment déserté en raison de la grève des supporters locaux.

Deux objectifs que les hommes de Rudi Garcia croyaient bien tenir à un gros quart d’heure de la fin, après deux (très) jolis buts signés Dimitri Payet (50e) et Luiz Gustavo (67e). Mais les Phocéens, qui ont d’abord vu leur avance s’amenuiser sur une superbe frappe en lucarne de Sasa Markovic (74e), se sont complètement écroulés après la sortie surprise de leur Brésilien (75e), de retour au milieu et associé pour la première fois à un Kevin Strootman de nouveau décevant.

Payet: "On a utilisé nos jokers"

Les Chypriotes, qui s’étaient déjà procurés d’énormes occasions, à l’image de cette tête d’Emilio Zelaya repoussée par Yoann Pelé (39e) ou de ce sauvetage de Bouna Sarr face à Antun Maglica (66e), ont alors continué à faire reculer les Marseillais, et ont logiquement égalisé dans le temps additionnel, sur un but de Zelaya (90e+1), qui a pleinement profité de l’apathie de la défense adverse.

"Après une défaite et un nul, on peut dire qu’on a utilisé nos jokers. Il faut faire un parcours quasi parfait maintenant mais on aime cette compétition et on va donner ce qu’il faut pour y parvenir", confiait Payet à l’issue de la rencontre. Un capitaine olympien qui évoquait également un scénario "cruel" et devait aussi avoir en tête ce contre mal négocié dans les dernières minutes par Valère Germain, qui aurait pu tout changer…

Mais tout n’est évidemment pas perdu pour les finalistes malheureux de la dernière édition, qui vont devoir réagir lors d’une double confrontation face à une équipe de la Lazio battue 4-1 à Francfort, et qui se présentera diminuée après les expulsions de Dusan Basta et Joaquin Correa.