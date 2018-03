L'OL va dans le sens de l'UEFA

Le 15 mars dernier, non seulement l'Olympique Lyonnais s'était fait piteusement sortir de la Ligue Europa par le CSKA Moscou, mais des incidents avaient surtout émaillé l'avant et l'après-match, ternissant donc l'image du club. Dans la foulée, l'UEFA avait évidemment décidé d'ouvrir une enquête, sur fond d'agression sur des représentants des forces de l'ordre, usage d'engins pyrotechniques ou messages et symboles racistes. La direction des Gones a donc rapidement pris conscience que le club pouvait risquer de lourdes sanctions suite à ces dérapages, et tente depuis de tout mettre en oeuvre pour prouver son "innocence" auprès des instances dirigeantes.

Quelques jours après les faits, un premier communiqué avait ainsi été publié, soulignant que "les graves incidents intervenus jeudi avant le match de Ligue Europa contre le CSKA Moscou avec l’agression de membres des forces de l’ordre, ont eu lieu sur la voie publique, donc en dehors du périmètre de responsabilité du club". Ce jeudi, à deux mois de l'annonce du verdict, prévue pour le 31 mai, les Lyonnais continuent de tenter de prouver qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables des nombreux incidents avérés. Ainsi, il est rappelé qu'"aucun engin pyrotechnique n’a été allumé dans le Groupama Stadium mais certains sur la voie publique, en dehors du périmètre de responsabilité du club", ou encore que "les attaques contre les forces de l’ordre ont été commises sur la voie publique, à l’extérieur du périmètre de responsabilité du club".

La ligne de défense de l'OL semble bien ficelée, mettant en avant le fameux "périmètre de responsabilité du club". Le club précise aussi qu'une plainte contre X a été déposée contre un lanceur de briquet identifié, et qu'un supporter reconnu coupable d'agression sur les fonctionnaires de police a été "exclu définitivement". Concernant les faits de racisme, "aucun spectateur n'a déposé plainte pour agression raciste", est-il précisé, sachant qu'une plainte a néanmoins été déposée car les outils de vidéosurveillance ont permis "d’isoler un individu dont la gestuelle furtive pourrait être assimilée à une expression raciste. Ces outils ont également permis d’apercevoir pendant une poignée de secondes un étendard sur lequel figurerait un symbole raciste". Charge désormais à l'UEFA de trancher...