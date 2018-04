Ligue Europa : Rien ne va plus pour Abdennour

Qu’arrive-t-il à Aymen Abdennour ? Demandé par toute l’Europe en 2015, le défenseur de Marseille est aujourd’hui indésirable sur la Cannebière. Comment en trois ans, l’international tunisien est passé de joueur côté à défenseur indésirable ? Son choix de rejoindre Valence au terme de la saison 2015-2016 explique en grand partie la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui le joueur révélé à Toulouse. Abdennour n’a jamais réussi à s’adapter au jeu espagnol et à sa rigueur technique. C’est donc très logiquement que l’enfant de Sousse (Tunisie) a tenté de se relancer à Marseille l’été dernier, non sans faire faux bond au Zenit Saint-Pétersbourg. « C'est une fierté de signer ici. C'est un grand club, l'OM c'est une histoire, le stade, les supporters. Ce sont les meilleurs de France », déclarait Abdennour lors de sa présentation en août dernier. Depuis, le Tunisien déchante. Lui qui avait impressionné en Ligue 1 lors de ses passages à Toulouse et à Monaco n’est plus que l’ombre de lui-même.

Pourtant, Abdennour était promis à une place de titulaire à son arrivée aux côtés d’Adil Rami. Son premier match face à Rennes a rapidement jeté comme un doute sur le niveau actuel du joueur. Malmené par les attaquants bretons, l’intéressé a rapidement été au centre des critiques. Un engrenage s’est alors mis en place qui a littéralement « broyé » le mental du joueur. Et quand on sait qu’Abdennour est le type de joueur à marcher à la confiance, tout devient alors plus compliqué. Rolando a dans le même temps profité de cette baisse de forme pour se refaire une santé. Le Portugais récupère alors sa place et plonge son principal concurrent dans le doute. La suite est presque cruelle pour Abdennour. Blessé puis titularisé face au PSG en Coupe de France, ce qui n’est pas un cadeau, l’Aigle de Carthage a fini par se brûler les ailes. Depuis la déroute au Parc des Princes (3-0), le Marseillais est « black-listé » par Rudi Garcia. Et pourtant, ce n’est pas les occasions de jouer qui manquent...

Entre les blessures et les suspensions, le coach de Marseille avait largement l’occasion de relancer Abdennour. Mais cette hypothèse ne semble pas être une priorité pour l’ancien coach de Lille et de la Roma. Les doutes pourraient être définitivement levés ce jeudi face à Leipzig. Garcia devra faire sans Rolando et Ramis, tous deux blessés. Une aubaine pour Abdennour diriez-vous ? Pas forcément, car selon l’Equipe, Garcia pourrait bien opter pour une défense inédite composée de Luiz Gustavo et du jeune Kamara pour affronter la formation allemande. Difficile d’être plus clair. Une situation malheureuse pour l’ex-Roc de Toulouse qui a également fini par perdre sa place avec la Tunisie. Longtemps considéré comme l’égérie du football tunisien en Europe, le natif de Sousse n’est tout simplement plus appelé en sélection depuis plusieurs mois. Sa participation à la prochaine Coupe du Monde en devient utopique. Quand rien ne va…