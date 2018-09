La quinzième aura été la bonne. Après 14 rencontres sans la moindre victoire lors de la phase de groupes de la Ligue Europa, le Stade Rennais a en effet remporté sa première victoire dans la compétition. Les Bretons, après avoir ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à une merveille de demi-volée d’Ismaila Sarr, semblaient pourtant se diriger vers un simple match nul depuis l’égalisation de Jablonec peu après le retour des vestiaires, mais c’était sans compter sur Hatem Ben Arfa.

Entré en jeu à la 65e minute de jeu, l’ancien Parisien, qui disputait là son premier match depuis près d’un an et demi, a en effet endossé le costume de sauveur en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel. Et tant pis s’il ne s’agissait que d’un penalty. Et tant pis s’il n’était pas supposé tirer ce dit penalty, "HBA" n’étant que le troisième tireur désigné...

Tout est résumé dans ce qu’il a fait. Benjamin André

Ovationné par le public du Roazhon Park, que ce soit au moment de son entrée en jeu ou évidemment après ce but de la délivrance, l’international tricolore, qui a même eu le privilège de mener le clapping devant des supporters énamourés, a ainsi eu droit à une avalanche de mots doux de la part de ses partenaires à l’issue de la rencontre.

"Tout est résumé dans ce qu’il a fait. Il est capable de créer des décalages, de jouer avec ses partenaires et d’être décisif. C’est ce qu’on attend de lui et il a toute notre confiance", a ainsi apprécié auprès de Ouest-France son capitaine Benjamin André en référence à son impressionnant slalom du milieu de terrain à la surface, "HBA" obtenant un corner qui allait déboucher sur le penalty salvateur. "Hatem, on sait qu’il va être très important pour nous. Il nous a beaucoup apporté lors de son entrée et il va être très important tout au long de la saison", a renchéri Damien Da Silva, lui aussi sous le charme.