Ligue Europa - Rennes, le dernier espoir français

Ils seront 400 à braver le froid de Jablonec et ses -4°C annoncés ce jeudi soir aux alentours de 21h00. Quatre cents supporters prêts à donner de la voix pour leur Stade Rennais qui jouera en République tchèque son ultime carte. Le dernier espoir de rallier les 16èmes de finale de Ligue Europa. Le dernier souffle de vie du football français dans cette compétition après l’élimination déjà actée de Marseille et celle très probable de Bordeaux.



Sauf que les hommes de Sabri Lamouchi ne sont désormais plus maîtres de leur destin après leur défaite chez le Dynamo Kiev (3-1) car même avec deux succès pour terminer la phase de poules, la qualification ne serait pas forcément au rendez-vous. L’idéal pour les Rennais serait évidemment de l’emporter à Jablonec et que Kiev domine Astana. Ce cas de figure permettrait aux Rouge et Noir de s’offrir une grande finale au Roazhon Park dans deux semaines face à la formation kazakhe et un succès suffirait, par n’importe quel score.

Un sursaut bienvenu à Montpellier

Sauf que la hype du début de saison du club breton a laissé place à la sempiternelle frustration. La frustration de posséder un effectif de qualité mais qui est incapable d’enchaîner les résultats. On pensait cette amertume évanouie après une fin de saison en L1 réussie mais elle est décidément tenace en Ille-et-Vilaine… Et l’impatience commence à s’emparer à nouveau des supporters bretons alors que Sabri Lamouchi est loin d’être assuré de passer l’hiver sur le banc.



Le match nul à Montpellier dimanche (2-2) a pourtant redonné un peu le sourire au technicien né à Lyon, conscient qu’inscrire deux buts à la muraille héraultaise n’est pas chose aisée. « Les joueurs que j’ai, il faut qu’on essaie de les bousculer mais aussi de les concerner car on doit faire plus, on doit faire mieux, a-t-il souligné après la partie. Il faut continuer à s’accrocher. »



La réaction de Lamouchi après Montpellier :



Faire mieux avec des joueurs de la qualité d’Hatem Ben Arfa, Ismaïla Sarr, Clément Grenier ou encore M’Baye Niang, pour ne parler que de l’escouade offensive, ne semble en effet pas impossible… Et cela tombe bien le club des cinq est présent dans le groupe de 20 joueurs retenus pour tenter de rééditer le résultat du match aller : à savoir une victoire, même si elle avait été obtenue dans la douleur suite à un bijou de Sarr et un penalty de dernière minute de Ben Arfa.



Ce dernier est pourtant pressenti pour débuter la rencontre sur le banc alors que Jordan Siebatcheu pourrait être titularisé en pointe avec un milieu à quatre derrière lui composé par Benjamin Bourigeaud, Benjamin André, Grenier et Sarr. L’occasion est en tout cas belle pour Rennes de donner un nouvel élan à sa saison. En revanche, un mauvais résultat à Jablonec risque de faire mal, très mal…