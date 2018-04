Ligue Europa : Mitroglou a bien changé

Six buts en 164 minutes, soit un but toutes les 27 minutes. Non, cette statistique impressionnante n’est pas celle d’un Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Mohamed Salah. Celui qui peut se targuer de cette valorisante stat n’est autre que… Kostas Mitroglou ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’attaquant grec de Marseille est dans une forme éblouissante depuis l’année 2018. Un retour au premier plan presque inespéré tant le transfuge de Benfica partait de loin. Bref rappel des faits. Le 31 août 2017, à six minutes de la fin du Mercato, l’OM faisait signer la gâchette du SLB pour 15 millions d’euros. Passé par Fulham et l’Olympiakos, l’attaquant hellène incarnait alors le « grand attaquant » promis par les dirigeants marseillais à leurs supporters. Mais rapidement, la crainte des fans olympiens se confirmait. Auteur de 16 et 19 buts avec Benfica lors des deux dernières saisons, Mitroglou patauge en Ligue 1. Si bien qu’il doit attendre le 15 octobre pour marquer son premier but face à Strasbourg…

Dans un club aussi médiatisé que Marseille, le temps est compté. Et lorsqu’on a coûté 15 millions d’euros et suscité beaucoup d’attente, cela est d’autant plus vrai. Pris en grippe par le Vélodrome, critiqué à longueur de journée par les experts, l’international grec de 29 ans a même bien failli mettre un terme à son aventure olympienne en janvier. Finalement, Kostas est resté et bien lui en a pris. Car s’il s’est avéré être un moribond Docteur Kostas en 2017, il se révèle être aujourd’hui un redoutable Mister Mitroglou. Doublé face à Lille, buteur providentiel contre Troyes, attaquant opportuniste face à Lyon, le numéro 9 de Marseille a semble-t-il trouvé son rythme de croisière. Et si l’on compte son triplé inscrit en Coupe de France face à Bourg-Péronnas, l’intéressé totalise 9 buts en 2018. « Je suis arrivé blessé sans avoir fait de préparation dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat. Ça peut paraître long mais pour moi, c’est normal », a expliqué le Marseillais dans un entretien accordé à l’Equipe début avril.

Devant une telle réussite, les critiques se font de moins en moins entendre. Et les retournements de vestes, de plus en plus fréquents. Mitroglou, lui, ne fait pas de vagues. Comme lorsqu’il était au plus bas, le Grec est discret malgré sa réussite actuelle. Une renaissance qui fait plaisir à ses coéquipiers, soutiens de la première heure. « On a tous voulu aider Kostas. C’est un membre important de l’équipe. On savait de quoi il était capable », déclarait il y a peu son capitaine, Dimitri Payet. Valère Germain est une victime collatérale de ce réveil inattendu mais l’ancien Monégasque est heureux pour son coéquipier et le fait savoir dans les colonnes de Nice-Matin: « Je suis content qu'en ce moment Kostas marque, parce qu'il nous permet d'engranger des points et ça nous permettra peut-être d'avoir la Ligue des Champions à la fin de saison. » Le chemin qui mène à la C1 passera peut-être par Salzburg. Première manche ce soir à 21h05 sur beIN SPORTS 1. Une nouvelle occasion pour « Mitro » de confirmer son retour en force !