Le Sporting Lisbonne n’était pas ravi lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa. De fait, c’est l’Atlético Madrid qui est sorti du chapeau… "J’ai pensé qu’on était tombé sur l’équipe la plus forte de la compétition. Pour moi, ce sont nettement les favoris et ils ont toutes les chances de remporter l’Europa League", explique ainsi Jorge Jesus, l’entraîneur du Sporting, à Marca.

Le club portugais semble abonné aux clubs espagnols puisqu’il a affronté le Real la saison dernière et le Barça cette saison en phase de poules de la Ligue des champions. A cette occasion (défaite sur le fil à Barcelone 1-0 puis 2-0 à Lisbonne), Battaglia avait réussi à bien contenir Leo Messi. La question est donc de savoir si un tel plan pourrait fonctionner sur Griezmann. "Je ne pense pas parce Messi ne change pas autant de position que Griezmann, c’est plus un joueur de zone et c’est plus facile, entre guillemets, d’organiser sa défense. Là, on va avoir un joueur qui couvre tout le terrain", explique Jorge Jesus.

"Es más difícil defender a Griezmann que a Messi" https://t.co/4YZT41ZaZg Una entrevista con Jorge Jesús, técnico del @Sporting_CP, por @sergiofmarca pic.twitter.com/AZysauT6OO — MARCA (@marca) 3 avril 2018

"C’est un crack qui jouerait dans n’importe quelle équipe d’Europe." Jorge Jesus

Un Antoine Griezmann qui bouge effectivement sur tout le front de l’attaque et qui a même appris à aimer défendre au contact de Diego Simeone, son entraîneur. L’attaquant international français ne s’arrête jamais sur un terrain et semble plus que jamais une référence en Europe à ce poste. "C’est un crack qui jouerait dans n’importe quelle équipe d’Europe. Il est différent. On va faire très attention à lui", ajoute ainsi l’entraîneur du Sporting. Qui sait donc à quoi s’attendre.