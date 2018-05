"Steve est trop juste, il n'est pas prêt. Mais Yohann est au top de sa forme et c'est un atout pour nous." C'est en ces termes que Rudi Garcia a annoncé, mercredi, que la présence de Steve Mandanda dans le groupe qui s'est envolé pour Salzbourg était d'ordre symbolique. En d'autres temps, cette nouvelle aurait semé le désespoir dans les rangs marseillais. Pas cette fois.

Sur les qualités pures, il n'y a pas débat: Steve Mandanda est un meilleur gardien de but que Yohann Pelé. A Marseille, le n°2 des Bleus jouit d'une immunité acquise à la faveur de premières saisons phénoménales sur la Canebière, et d'un rôle non négligeable dans la quête du premier titre olympien en championnat depuis 18 ans. Pourtant, beaucoup de supporters phocéens se réjouiront de voir sa doublure prendre place dans la cage de l'OM jeudi. Le temps d'un match, en tout cas. Et si l'issue est favorable aux Phocéens, bien entendu... Car Pelé a mérité ce dernier rendez-vous européen, avant de céder sa place au propriétaire des lieux depuis tant d'années.

Un intérim réussi



Tout n'a pas été parfait durant l'intérim de "l'Albatros", mais la sobriété et la réussite de ce dernier ont accompagné les bons résultats marseillais depuis son retour forcé dans les bois. L'OM n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches de Ligue 1 (trois victoires et deux nuls), tous joués avec Yohann Pelé dans le onze. S'il a manqué de vivacité à l'aller contre Leipzig en quarts de finale, le Seine-et-Marnais s'est montré décisif dans les dernières minutes au retour contre les Allemands.

Face à l'autre formation estampillée Red Bull, le portier de 35 ans a ensuite été parfait lors du premier volet de l'opposition au Vélodrome, la semaine passée. Rassurant dans les airs et solide face aux assauts autrichiens, Pelé a fait le boulot, en dépit des doutes entourant sa capacité à ne pas être un handicap à ce niveau.

Déjà irréprochable la saison passée, lorsque Steve Mandanda se morfondait à Crystal Palace, Yohann Pelé n'a pas volé cette ultime chance de profiter d'un grand rendez-vous. Avant, peut-être, de s'envoler vers une destination où l'on aura suffisamment confiance en lui pour lui offrir un poste de n°1. S'il y est parvenu pendant quelques semaines dans l'un des clubs les plus exposés du pays, pourquoi pas ailleurs ?

Le résumé d'OM-Salzbourg :