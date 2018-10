Les matches se suivent et se ressemblent pour Rudi Garcia et l’Olympique de Marseille. En déplacement à Limassol pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa, l’OM en a en effet été quitte pour une nouvelle désillusion, concédant un match nul (2-2) après avoir mené 2-0, et l’entraîneur marseillais était à nouveau colère à l’issue de la rencontre. Et cette fois, il n’était pas question de s’en prendre aux arbitres, mais à ses joueurs.

"C’est comme une défaite, a-t-il ainsi pesté après le match. Quand vous menez 2-0 à l’extérieur, que vous avez une situation de 3-0 puis une situation de 3-1, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas prendre les trois points. C’est forcément vécu comme une défaite." Et l’ancien Lillois de pointer du doigt sa défense et ses 13 buts encaissés en cinq matchs. "Le premier but est magnifique mais, le deuxième, on ne doit pas le prendre. On n’est pas assez agressif dans notre surface de réparation. On va se poser les bonnes questions", a-t-il ajouté.

Et même si l’entraîneur marseillais peut s’en vouloir d’avoir sorti Luiz Gustavo à vingt minutes de la fin, la sortie du Brésilien semblant complètement déséquilibrer son équipe, le technicien olympien préférait s’en prendre à ses recrues. "Quand on prend toujours deux buts par match… On répète toujours les mêmes erreurs, c’est ce qui est embêtant. Il faut continuer à montrer à certains d’entre nous et notamment ceux qui sont arrivés, je pense à Radonjic et Caleta-Car, qu’il y a des choses qu’ils doivent apprendre vite. On paie un peu leur arrivée tardive", a-t-il tonné, ajoutant: "Mais il n’y a aucune excuse ce soir. On menait 2-0, on devait gagner ce match." Et ce d’autant plus après sa défaite (1-2) à domicile face à l’Eintracht Francfort en ouverture. Avec un point après deux journées, l’OM semble avoir déjà compromis ses chances de qualification pour les 16es de finale.