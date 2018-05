Ce fut la terrible image de la finale de la Ligue Europa, mercredi au Parc OL, lors de la défaite logique de l’OM devant l’Atlético (0-3). Dimitri Payet, sur un nuage ces derniers mois avec les Phocéens, a tout fait pour débuter la rencontre, alors qu’il avait été victime d’une élongation aux ichios-jambiers 6 jours auparavant. Il s’est finalement écroulé à la demi-heure de jeu, sortant du terrain en pleurs, inconsolable malgré le bisou d’Antoine Griezmann...



La question s’est logiquement posée après coup: malgré le feu vert du staff médical, Payet, affaibli, aurait-il dû débuter la rencontre ? Il n’y a visiblement aucun regret là-dessus. "Non, si j’avais le choix, je ne changerais pas. Quand votre meilleur joueur peut être sur le terrain, vous l’alignez. Dimitri ne regrette rien non plus. Si Germain avait mis son occasion (à la 4e), on aurait eu un avis différent sur Dimitri, même en 30 minutes de jeu", a lancé l’entraîneur, vendredi en conférence de presse.

Résultat des courses, Dimitri Payet n’a pas pu aider son équipe à réaliser l’exploit et, en aggravant sa blessure, manquera la Coupe du monde 2018, puisqu’il n’a été appelé ni dans les 23 ni dans les réservistes jeudi soir. "Je suis déçu pour lui, il méritait d’aller au Mondial. C’est un formidable joueur, qui est blessé pour l’instant", a regretté son entraîneur, quand Florian Thauvin, appelé par Didier Deschamps, est également "très déçu" pour son coéquipier.

