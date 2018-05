A trois jours de la finale de Ligue Europa contre l’Atlético Madrid, mercredi à Lyon, l’OM s’est fendu d’un point médical dans le cadre de l’émission Téléfoot sur TF1. Forfait vendredi soir contre Guingamp, Dimitri Payet a pu ainsi donner des nouvelles de sa brève convalescence. Des nouvelles plus ou moins rassurantes. "J’ai ressenti une alerte musculaire et on a préféré ne pas prendre de risques à Guingamp pour ne pas aggraver la blessure, dixit le capitaine phocéen. A partir d’aujourd’hui, j’attaque les soins pour être prêt pour mercredi. Oui je suis optimiste mais ce n’est pas quelque chose d’anodin, il faut faire attention."

"Ça va aller pour Dimitri", assure de son côté Rudi Garcia, qui est resté évasif en revanche concernant les autres Olympiens pensionnaires de l’infirmerie ces jours-ci: Bouna Sarr (épaule), Rolando (mollet) et Kostas Mitroglou (ischio-jambiers). "Bouna s’est remis très vite d’une première luxation de l’épaule survenue contre Leipzig, on espère que ce sera le cas cette fois aussi, souffle l’entraîneur marseillais. On espère pouvoir compter aussi sur Kostas et Rolando. Ils travaillent en ce moment même sur le terrain, on verra s’ils peuvent faire partie du groupe mercredi. On aura besoin de tout le monde."

A ce jour, le pronostic le plus optimiste concerne le défenseur portugais – héros de Salzbourg qui semble en avoir terminé avec sa lésion au mollet droit. Ce sera plus juste en revanche pour l’attaquant grec, à peine remis de sa blessure à la cuisse et en mal évident de rythme. Sa présence dans la groupe à Lyon en qualité de joker n’est cependant pas à exclure.

Enfin, touché à l’épaule vendredi en Bretagne, Bouna Sarr assurait samedi sur les réseaux sociaux que sa participation à la finale n’était pas à remettre en cause. "Mon épaule n’a pas tenu ce soir mais ne vous inquiétez pas, elle a déjà été remise en place à l’hôpital. Aucune inquiétude pour la finale de mercredi, je serai prêt à jouer !"