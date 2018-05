L'Olympique de Marseille est en finale de la Ligue Europa, et c'est bien là l'essentiel. Mais la soirée de jeudi n'a pas été parfaite, loin s'en faut, pour la troupe de Rudi Garcia. Il ne faut pas non plus oublier que les Ciel et Blanc ont perdu (2-1 après prolongation) en terre autrichienne, que le RB Salzbourg est parvenu à remonter dans le temps réglementaire son retard de deux buts concédé à l'issue de la demi-finale aller. Les Olympiens restent une formation branchée sur courant alternatif, capable de prendre feu sur une période donnée, ou d'être complètement inoffensive et fragile défensivement.

La grinta de Lucas Ocampos, la vélocité de Bouna Sarr ou l'impact physique d'André-Frank Zambo Anguissa ne suffisent évidement pas à combler les vides lorsque le talent des Florian Thauvin, Dimitri Payet et autre Luiz Gustavo ne s'exprime pas. Le Brésilien a par ailleurs livré jeudi soir, sur la pelouse de la Red Bull Arena, l'un des pires matches, si ce n'est le pire, de sa saison marseillaise. Repositionné en charnière comme c'est le cas depuis quelques semaines, le Brésilien est apparu en grosse difficulté dans les duels. Trop souvent, l'ancien Loup de Wolfsburg a été battu par la vivacité adverse et les appels incessants des attaquants. L'international auriverde a par ailleurs été presque systématiquement en retard sur toutes ses interventions. Pourquoi met-il un genou à terre sur le premier but signé Amadou Haidara par exemple ?

Pire, la qualité de ses passes et de ses relances ont aussi grandement laissé à désirer. Sans doute n'a-t-il pas non plus été beaucoup aidé par Jordan Amavi dans le couloir gauche, l'ancien Niçois étant souvent mal placé pour stopper les assauts adverses. Mais jamais Luiz Gustavo n'était apparu aussi fragile cette saison que jeudi soir... Sans doute l'intéressé est-il particulièrement fatigué alors que le marathon de 2017-2018 touche à sa fin. Finalement, c'est en prolongation que l'ancien Munichois a de nouveau montré son vrai visage, après avoir été repositionné dans l'entrejeu. Rudi Garcia, qui songerait à le faire évoluer en défense centrale la saison prochaine, va peut-être revoir ses plans...