Les clubs français seront très attentifs devant la finale de la Ligue Europa. Et pas seulement parce que ce sera à Lyon avec l’Olympique de Marseille contre l’Atlético Madrid. Une victoire ou une défaite de l’OM n’aurait pas les mêmes conséquences pour les engagés français en Coupe d’Europe la saison prochaine.

En cas de succès, les Phocéens valideraient également leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une donnée connue. Mais si les Olympiens, qui auraient grandement fêté le titre, restent quatrièmes du championnat à l’issue de la prochaine journée (la 38e et dernière), cela signifierait alors que la France aurait quatre clubs en Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

En revanche, en cas de victoire de l’Atlético Madrid, cela apporterait tout de même un bonus à un club français. Mais plus forcément l’Olympique de Marseille. Si le club madrilène l’emporte et reste directement qualifié pour la C1 (ce qui sera le cas), le 3e de Ligue 1 s’évitera alors les barrages de la Ligue des champions et la France aurait alors 3 clubs assurés de disputer la phase de groupes. L’OM, 4e, peut prétendre au podium, mais l’Olympique Lyonnais, par exemple, puisqu’il est 3e, pourrait en profiter directement. Et de leur point de vue, ce serait forcément savoureux après les nombreux clashs entre les deux clubs et la tenue de la finale à Lyon.