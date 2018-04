Steve Mandanda, Adil Rami, Rolando et Florian Thauvin, ce sont pas moins de quatre titulaires habituels qui manqueront le quart de finale aller de Ligue Europa contre Leipzig, jeudi soir, dans les rangs marseillais. Aussi l’OM se doit-il d’aborder cette rencontre avec une grande prudence, d’autant que le RB Leipzig a quelques références à faire valoir, comme le rappelle Rudi Garcia. "Sur l'histoire des deux clubs, l'OM serait plutôt favori. Mais sur les forces en présence, on n'oublie pas que Leipzig jouait la Ligue des Champions cette saison, et non la Ligue Europa. Ils ont fini deuxièmes du championnat allemand l'année dernière, ils étaient dans la poule de Monaco (en C1), et Monaco ne les a pas battus sur leurs deux rencontres. Ils ont sorti pour moi le favori de la compétition (en Ligue Europa), Naples (au stade des 16e de finale)… Je vais m'arrêter là ! C'est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, de bons jeunes... On sera l'outsider de cette double confrontation."

Contraint et forcé de faire profil bas pour l’occasion, l’OM, qu’on se le dise, n’en sera pas moins ambitieux dans son approche de ce premier acte. "C'est un quart de finale de Coupe d'Europe, quelque chose de très important à vivre en tant que joueur. On vient pour ne pas encaisser de buts, mais aussi pour marquer, on ne va pas changer notre philosophie parce que certains sont absents. Les rentrants peuvent être meilleurs", martèle le coach phocéen en conférence de presse. Un message à l’adresse des défenseurs appelés à pallier le forfait de la charnière centrale coutumière incarnée par les Rolando et Rami.

Alors que des éléments d’expérience tels que Grégory Sertic et Aymen Abdennour pourraient logiquement tenir la corde, il n’en est rien ; Rudi Garcia laissant la porte ouverte à un axe défensif inédit composé de Luiz Gustavo, la tour de contrôle de Marseille, et le minot Boubacar Kamara, polyvalent mais aussi et surtout formé à ce poste. "Il y a une chose qu'on ne perd pas avec les absents, c'est notre caractère, notre volonté de combattre, l'abnégation, la cohésion, veut croire l’ancien stratège de la Roma. Cette équipe a une âme et demain il va falloir s'en servir. On ne va pas que subir. Evidemment, il faudra bien défendre, on devra être bien organisés. Mais parfois, bien défendre, c'est aussi presser haut, ne pas laisser l'adversaire développer son jeu. On sait faire pas mal de choses avec cette équipe. Savoir que le sort nous a été contraire depuis samedi dernier peut nous donner un supplément de motivation, je l'espère…"

Rudi Garcia : "Nous serons l'outsider"