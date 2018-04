Ligue Europa : L'OM a eu tout bon, pas l'arbitre

C’est le coup parfait. L’OM a eu tout bon jeudi soir face à Salzbourg (2-0), avec de surcroît le petit facteur chance de son côté. Ce qui ne gâche rien à l’affaire ! "C'est un bon résultat. On voulait gagner, c'est fait. Le faire sans prendre de but était une bonne idée", a plaidé Rudi Garcia. Si tout l’OM avait une certaine retenue, c’est évidemment parce qu’il n’y a que la moitié du chemin effectué mais aussi parce que leurs adversaires ont été valeureux.

"On a eu un peu de réussite, c'est certain avec le poteau des Autrichiens", a d’ailleurs ajouté l'entraîneur phocéen. Ce n’est pas le seul moment de réussite pour l’OM puisque sur son but, Florian Thauvin touche le ballon de la main. "Je n’ai pas revu les images mais j’ai pensé au fait que l’arbitre refuse le but car je sais que j’avais la main proche du ballon et qu’elle l’a un petit peu touché", a-t-il reconnu.

L’arbitre écossais, M. Collum, était plutôt du genre à laisser jouer et à permettre des contacts. Tant mieux pour Maxime Lopez, qui aurait pu concéder un penalty suite à une collision avec Stefan Lainer en pleine surface… "Je lève les mains et j’essaie de ne pas le percuter mais après il y a contact. Pour moi, c’est du 50/50", a admis le jeune milieu de terrain olympien, lui non plus pas malheureux sur ce coup-là.

Une réussite que l’Olympique de Marseille a su provoquer en ne lâchant jamais prise face à une équipe très solide. Le club phocéen a pu profiter à plein de cette ambiance de feu du stade Vélodrome pour se positionner très avantageusement dans l’optique de la qualification. Lyon, théâtre de la finale le 16 mai prochain, n’est plus si loin…