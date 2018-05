Rudi Garcia n’a pas oublié. Avant de retrouver l’Olympique de Marseille pour la demi-finale retour de Ligue Europa, Marco Rose avait affiché une certaine confiance mercredi soir lors de la conférence de presse d’avant-match. Le technicien de la formation autrichienne avait aussi évoqué les supporters phocéens, présents en nombre à l’Orange Vélodrome lors de la victoire de l’OM à l’aller (2-0): "On aurait dit que le Marseillais type est né avec un seul doigt." Après la qualification de son équipe jeudi soir grâce à une ultime réalisation de Rolando en prolongation (défaite 2-1), le technicien phocéen a donc lâché un petit tacle.

"Salzbourg est une très bonne équipe. Je pense que l’Europe a découvert Salzburg, nous non. On savait dès les poules que c'était une équipe de qualité, avec beaucoup de jeunes joueurs", a d’abord expliqué l’ancien entraîneur de l’AS Roma en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Mais juste après, Rudi Garcia a changé de discours: "Leur seul défaut, c'est qu'ils manquent d'humilité. Je pense qu'ils l'apprendront au fur et à mesure de leur parcours, mais nous, on a largement mérité d’aller en finale, on a été supérieurs à eux sur les deux rencontres." Une déclaration qui ne fera pas plaisir en Autriche, d’autant plus que Marco Rose, qui aurait pu revenir sur l’arbitrage, est resté humble.

Le coach du RB Salzburg, pourtant miné après cette élimination, a dressé un tout autre constat: "Je crois encore en la justice. Je pense aussi que ce n’est pas une conférence de presse difficile, nous sommes seulement éliminés dans un match de foot, ce n’est pas une grande tragédie. Evidemment, je suis déçu, l’équipe aussi mais je pense aussi qu’un jour, nous saurons à quoi ça sert et pourquoi c’est arrivé comme ça. Ça nous apporte de l’expérience et je suis très fier de mon équipe." Pas sûr que Rudi Garcia aurait eu le même discours en cas de désillusion.