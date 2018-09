Bien sûr il y a cette erreur de main assez grossière sur un coup franc de Dimitri Payet juste avant la pause (45e+1), qui ne suffit pourtant pas à gâcher la prestation d’ensemble d’un Kevin Trapp revenu en France par la grande porte. Toujours propriété du PSG, mais prêté cet été, le nouveau gardien de l’Eintracht Francfort avait forcément à cœur de se montrer à la hauteur à l’occasion de cette ouverture de la Ligue Europe, dont le tirage au sort de la phase de poules a mis l’Olympique de Marseille sur son chemin.

Trapp s’est avéré décisif dans la victoire de l’actuel douzième de Bundesliga sur la pelouse d’un Vélodrome à huis clos (2-1). Des visiteurs menés très tôt dans la rencontre, mais dont le dernier rempart a repoussé par deux fois le break tutoyé par les Olympiens sur une tête de Valère Germain, qui prenait la direction de sa lucarne (9e), puis encore dans un face à face gagnant avec l’attaquant (29e). A l’image de son équipe, l’international allemand va vivre une seconde période beaucoup plus tranquille. Pour pouvoir savourer cette victoire au goût forcément particulier. Et pas seulement parce qu’elle était acquise au terme d’un match sans public.

"Ça faisait bizarre, je crois que ce n’est pas amusant de jouer dans un stade vide, commentait Trapp dans un français toujours impeccable. Surtout quand tu sais à quel point Marseille a un bon public. Nous, on aurait pu avoir… 10 000 personnes, je crois aussi. Mais il fallait s’adapter, il fallait accepter la situation. On a fait un bon match, on a fait un grand effort ce soir (jeudi) ; il y a toujours des choses à améliorer, mais à la fin de gagner ce match, c’est quelque chose incroyable, parce que tout le monde, je crois, aurait été content avec un match nul." Quant à savoir s’il a encore la tête au PSG ? "Pour moi, c’était important de faire un bon match avec mon équipe ici. Je n’ai pas pensé beaucoup à Paris ce soir…" Trapp reste sous contrat avec le PSG jusqu’en 2020.



Trapp : "Gagner ce match est incroyable"