A priori, Diego Simeone connaît très peu les équipes de Ligue 1. A la tête de l’Atlético Madrid, l'entraîneur argentin n’a rencontré qu’une formation française. C’était Rennes en 2011 (victoire 3-1 à Vicente-Calderon, nul 1-1 à La Route de Lorient). Cela n’empêche pas le coach des Colchoneros d’aborder la finale de la Ligue Europa contre l’OM (mercredi à 20h45 sur beIN SPORTS 1) avec beaucoup de mesure, comme il l’a laissé transparaître en conférence de presse ce mardi, au Parc OL.

"Nous sommes excités mais aussi humbles. On fera du mieux possible contre un adversaire très compliqué, qui travaille dur et attaque bien. L’expérience est une petite chose qui peut nous aider mais cela n’aura pas beaucoup d’influence", lance ainsi "El Cholo", qui poursuit l'analyse de son adversaire: "Ils ont fait une grande saison, en France et en Europe. Ce sera une grande finale, avec deux équipes similaires sur bien des aspects, même si chaque équipe a ses forces. Ils ne jouent pas ensemble depuis autant de temps que nous, mais ils sont enthousiastes. Ce sera un match intense, serré".

Les forces de l’OM, l’entraîneur argentin les a justement ciblées. "Ils sont dangereux offensivement. Ils ont de la profondeur, jouent de manière directe et ont des jeunes au milieu qui vont vite. Payet est un grand joueur. Il va vite ballon au pied et joue avec la tête en même temps", estime ainsi Diego Simeone, qui a probablement visionné les matches de l’équipe de Rudi Garcia contre Leipzig et Salzbourg lors des deux tours précédents. Le meneur de jeu phocéen reste sur un but et 4 passes décisives lors de ses 3 dernières sorties en Ligue Europa.