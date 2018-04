L'hommage de l'entraîneur de Leipzig à l'OM

Ralph Hasenhüttl avait vu juste. Satisfait de la victoire de ses troupes au match aller (1-0), l’entraîneur du RB Leipzig n’en avait pas moins assuré se méfier de l’ambiance du Stade Vélodrome au retour. "Nous savons qu’à Marseille, ça va être chaud", avait-il expliqué à l’issue de la première manche. "Je suis convaincu que nous sommes toujours capables de marquer à l'extérieur", avait-il ajouté tout en louant "la qualité de l’équipe de Marseille."

Leipzig a eu beau marquer à deux reprises, malgré l'ambiance de feu du Vélodrome, se permettant d’ouvrir le score dès la 2e minute, le potentiel offensif des Phocéens a bel et bien prévalu. Ralph Hasenhüttl n’avait donc pas changé d’avis après cette démonstration de force de l’OM. A tel point que pour le technicien allemand, "oui, Marseille peut remporter la Ligue Europa." "Les autres équipes sont de très bon niveau, mais Marseille a démontré qu'il pouvait très bien faire chez lui", a-t-il renchéri.

Si l’OM a fait forte impression,l’ancien international autrichien ne pouvait que regretter la prestation de ses troupes. "On a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Trop pour mériter de nous qualifier. On a fait trop d'erreurs contre un adversaire comme Marseille", a-t-il déploré, pointant notamment du doigt la prestation ratée de Naby Keita. "Keita n'était pas très bien et paraissait très nerveux. Comme d'autres. Etaient-ils impressionnés par le stade?", a-t-il ainsi interrogé. La réponse ne fait guère de doutes.